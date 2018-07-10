Todos al festejo del triunfo electoral de Angelita Flores

ZARAGOZA, COAH. - La alcaldesa reelecta para el periodo 2019-2021, Ángeles Eloísa Flores Torres, encabezará el festejo de su triunfo electoral este próximo sábado 14 de julio en la cancha del ejido Tío Pío, tal y como lo ofreció en campaña.

“Llevaremos a cabo un baile de agradecimiento este próximo sábado en el ejido Tío Pío, ya que así lo prometimos, que si el voto de esta comunidad rural nos favorecía, ahí estaríamos realizando el festejo del triunfo”, dijo la primera munícipe al ser entrevistada.

El festejo del triunfo consistirá en un baile gratuito que será amenizado por el grupo musical de Beto Villa y los Populares de Nueva Rosita; además de una cena para todos los asistentes, y juegos mecánicos para la diversión de los pequeños.

La invitación se hace extensiva a los habitantes de la mancha urbana de Zaragoza, sus colonias, y también sus ejidos, para que se den cita este sábado 14 de julio a partir de las 8 de la noche en este evento de agradecimiento por el voto popular.

Además del grupo de Beto Villa, estará amenizando una banda y un grupo local, en cumplimiento a un compromiso establecido con los ciudadanos del ejido Tío Pío, y en sí de todo el municipio de Zaragoza, subrayó Flores Torres.