Vinculan a proceso a empleado de SIMAS por muerte de niña en accidente

NAVA, COAH. – Un trágico accidente ocurrido sobre la carretera 57 sigue causando indignación entre los ciudadanos de Nava, luego de que Juan Montoya, empleado de SIMAS, fuera vinculado a proceso por la muerte de una niña de 5 años y las lesiones sufridas por otra menor, tras un choque registrado en diciembre de 2023.

De acuerdo con las investigaciones, el presunto responsable conducía una camioneta Nissan Frontier, propiedad de la antigua administración de SIMAS, cuando al llegar a los arcos de entrada al municipio no cedió el paso e impactó contra un vehículo Nissan Sentra en el que viajaba una familia.

La menor falleció en un hospital de Piedras Negras a causa de las graves heridas.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que Montoya deberá pagar una reparación del daño por 1.5 millones de pesos y enfrentará el proceso en libertad condicional. Sin embargo, si no cumple con el pago en un plazo de tres meses, será ingresado al Cereso de Piedras Negras.