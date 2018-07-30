Un éxito consultorio médico gratuito

Morelos, Coah.- Alrededor de 20 pacientes al día viene atendiendo el consultorio médico gratuito, instalado a un costado de las oficinas del SIMAS de este municipio, así lo destacó la responsable del módulo, doctora Cynthia Jazmín Limón Guzmán.

Añadió que como parte de un programa instrumentado por la alcaldesa Virginia Gabriela Zertuche Flores, se brinda principalmente el servicio de consulta médica general, además de la atención a pacientes con enfermedades crónicas.

“Llevamos el control de pacientes con enfermedades crónicas, como es la hipertensión arterial y la diabetes; también realizamos curaciones, chequeo de glucosa y de presión arterial, entre otros servicios”, indicó la entrevistada.

Asimismo, se cuenta con una remesa de medicamentos disponibles para entregarse en forma gratuita a los pacientes que así lo necesitan; el horario de consulta es de 8 de la mañana a 1 de la tarde de lunes a viernes.

“La afluencia es mucha, ya que este día por ejemplo, consulté a 18 pacientes, y así en promedio serán unas 20 personas diarias las que se atienden; la respuesta ha sido positiva en este consultorio, por la facilidad que representa para los pacientes”, puntualizó la doctora Limón.