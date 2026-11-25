Estudiantes del CECyTEC Villa Unión reciben pláticas sobre salud y prevención
Estudiantes participaron en pláticas sobre prevención de accidentes, adicciones y salud bucal
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
VILLA UNIÓN, Coahuila - Estudiantes del CECyTEC Villa Unión participaron en una jornada de pláticas sobre salud y prevención, en la que se abordaron temas relacionados con los riesgos que enfrentan los jóvenes y las medidas para cuidar su bienestar.
Temas abordados en la jornada
Durante las actividades se ofreció información sobre prevención de accidentes, adicciones, violencia contra las mujeres, salud bucal y hábitos saludables, con el propósito de brindar herramientas para identificar situaciones de riesgo y tomar decisiones informadas.
En la jornada participaron integrantes de la Jurisdicción Sanitaria No. 1 de Piedras Negras, del Centro de Salud Villa Unión y del Centro Libre Villa Unión, quienes compartieron orientación sobre los distintos temas.
Importancia del autocuidado
Este tipo de actividades busca acercar información a los estudiantes para fortalecer el autocuidado y contribuir a que reconozcan situaciones que pueden afectar su salud y seguridad.