Coahuila de Zaragoza.- La Coordinación General de Educación Normal y Actualización Docente (CGENAD) del Estado de Coahuila de Zaragoza se unió al plan de difusión, sensibilización y concientización de 16 días de activismo en el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra la Mujer.

Convocatoria a la Comunidad Educativa

A través de un pronunciamiento institucional emitido este 25 de noviembre del 2026, la dependencia encabezada por el Dr. Rubén Barragán Páramo convocó a las comunidades de las Escuelas Normales y de las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en Coahuila -incluyendo docentes, estudiantes, directivos y personal de apoyo- a participar activamente en la construcción de entornos seguros, igualitarios y libres de violencia.

En el documento, la CGENAD subrayó que la violencia contra las mujeres no debe normalizarse ni justificarse, y señaló que su prevención representa una responsabilidad compartida.

Asimismo, retomó el llamado de la campaña ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas bajo la premisa de garantizar la justicia, proteger a las sobrevivientes y poner fin a la impunidad.

Compromiso con la Igualdad y los Derechos Humanos

La institución destacó que la formación de futuras y futuros docentes debe incorporar el respeto a los derechos humanos, la igualdad sustantiva, la perspectiva de género y la cultura de paz.

Finalmente, el organismo señaló que este compromiso implica escuchar sin juzgar, creer y acompañar a quienes solicitan apoyo, evitar la revictimización, establecer mecanismos de atención y canalización, así como cuestionar prácticas y actitudes cotidianas que reproduzcan desigualdad o discriminación hacia las mujeres.