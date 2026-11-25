Monclova, Coahuila. - Con el objetivo de impulsar la contratación y la permanencia laboral en la región, la empresa Motherson -anteriormente conocida como Alphabet- abrió más de 50 vacantes para personas mayores de 18 años sin necesidad de contar con experiencia previa, realizando una jornada de reclutamiento en las oficinas del Servicio Nacional del Empleo.

Oportunidades de Empleo en Motherson

Melquisedec Jáuregui, representante de la compañía, explicó que la planta -dedicada a la fabricación de arneses eléctricos para tráileres, tractores, vehículos Razer y aparatos de climatización- brinda capacitación previa y seguimiento continuo dentro de cada línea de producción para que los trabajadores desarrollen sus habilidades.

Detalló que las plazas disponibles abarcan distintas áreas operativas y logísticas, entre ellas ensamble, corte, calidad, almacén y embarques, ofreciendo además oportunidades de crecimiento interno para el personal de nuevo ingreso.

Capacitación y Desarrollo Profesional

"No se necesita experiencia, únicamente con que tenga ganas de trabajar y se desempeñe bien en el área es más que suficiente para nosotros", puntualizó Jáuregui, quien subrayó que la planta opera de lunes a viernes bajo un esquema de dos turnos.

Finalmente, invitó a las y los interesados en integrarse a la empresa a acudir directamente a realizar su trámite de contratación en un horario de lunes a viernes, de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.