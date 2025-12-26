Volcadura de tráiler con gallinas provoca tránsito lento en la carretera 57

Allende.– La mañana de este día se registró la volcadura de un tráiler que transportaba gallinas sobre la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 145 del tramo libre Allende–Nueva Rosita, en la conocida cuesta de Codornices.

De acuerdo con el testimonio del operador, Miguel Vázquez, de 21 años de edad y originario del estado de Zacatecas, el accidente ocurrió luego de perder el control de la unidad al tomar una curva. El vehículo pertenece a una empresa con sede en el municipio de Torreón y había salido de Allende con destino a Monclova.

Acciones de la autoridad

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, División Seguridad en Carreteras, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las maniobras necesarias para asegurar la zona y evitar otro percance.

Afortunadamente, el conductor resultó ileso; sin embargo, se registraron daños materiales considerables, así como afectaciones a la carga transportada, lo que ocasionó tránsito lento durante varios minutos en ese tramo carretero.