Coahuila

Volcadura de tráiler con gallinas provoca tránsito lento en la carretera 57

El accidente ocurrió en la cuesta de Codornices; elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar.

Por Alberto Ibarra Riojas - 26 diciembre, 2025 - 04:19 p.m.
      Allende.– La mañana de este día se registró la volcadura de un tráiler que transportaba gallinas sobre la carretera federal 57, a la altura del kilómetro 145 del tramo libre Allende–Nueva Rosita, en la conocida cuesta de Codornices.

      De acuerdo con el testimonio del operador, Miguel Vázquez, de 21 años de edad y originario del estado de Zacatecas, el accidente ocurrió luego de perder el control de la unidad al tomar una curva. El vehículo pertenece a una empresa con sede en el municipio de Torreón y había salido de Allende con destino a Monclova.

      Acciones de la autoridad

      Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, División Seguridad en Carreteras, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las maniobras necesarias para asegurar la zona y evitar otro percance.

      Afortunadamente, el conductor resultó ileso; sin embargo, se registraron daños materiales considerables, así como afectaciones a la carga transportada, lo que ocasionó tránsito lento durante varios minutos en ese tramo carretero.

