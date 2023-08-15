Vuelca su vehículo y lo deja abandonado

Ciudad Acuña, Coah.- Elementos de Tránsito y Vialidad tomaron conocimiento de un accidente registrado sobre la calle Aragón cruce con Juan Bosco en el fraccionamiento Altos de Santa Teresa, donde los vecinos reportaron un vehículo volcado.

Al llegar al lugar los uniformados se percataron que el vehículo Ford Focus 2005 gris se encontraba abandonado, así mismo, paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y al no encontrar personas lesionadas se retiraron.

Los uniformados trasladaron la unidad al corralón municipal para que el responsable acuda a reclamar la unidad y pague las infracciones correspondientes.