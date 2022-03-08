Detienen a Petronilo “N” traía 3 kilos de marihuana

Traía 3 kilos de marihuana

Detienen a

Petronilo “N”

ALFONSO RODRÍGUEZ / EL BRAVO

CIUDAD ACUÑA, COAH. - Elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a un sujeto en posesión de más de 3 kilos de marihuana en la colonia Tierra y Libertad.

El detenido fue identificado como Petronilo “N”, alias El Güero, y su arresto se llevó a cabo sobre la calle General Villa esquina con Josefa Ortiz de Domínguez en el sector antes mencionado.

Le fue asegurada una bolsa ecológica en color verde con 9 paquetes envueltos en cinta color gris, que en su interior contenían hierba verde y seca con las características de la marihuana.

Así como 6 bolsitas en color transparente con el mismo enervante, dando un peso de 3 kilos 400 gramos.

El detenido fue consignado al Ministerio Público del Fuero Común para que se defina su situación legal.