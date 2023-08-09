Encuentran cuerpo en aguas del Bravo

Ciudad Acuña, Coah.- Un hombre que buscaba a uno de sus animales en el Ejido Purísima del municipio de Jimenez, fue sorprendido por el hallazgo de un cadáver en estado de descomposición a orillas del río Bravo.

Trascendió que Ismael, llamó a emergencias, desatando una intensa movilización policíaca con elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Seguridad Pública y Protección Civil de Jiménez, además arribó el grupo Beta para las tareas de recuperación del cuerpo.

En el lugar, Protección Civil y el grupo Beta orillaron el cuerpo para que elementos Periciales hicieran el levantamiento, mismos que quedaron a cargo del caso y la investigación, posteriormente fue llevado al Semefo para la necropsia de ley.

Extraoficialmente se habla que el cuerpo corresponde a una persona desaparecida en Ciudad Acuña, y a simple vista no presentaba signos de violencia, por lo que hasta el momento indica que se trata de un deceso producido por asfixia por sumersión.