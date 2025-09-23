Hombre muere apuñalado durante riña en Ciudad Acuña; hay cuatro detenidos

ACUÑA, COAH. – La Fiscalía General de Justicia confirmó el fallecimiento de Pedro Alberto Núñez Camperas, de 44 años, quien perdió la vida tras ser agredido con arma blanca durante una riña ocurrida la madrugada de este lunes en la colonia Gámez Sumarán.

El reporte de emergencia fue recibido a las 00:10 horas, indicando que una persona estaba gravemente herida en la calle 17, número 195. Paramédicos trasladaron al lesionado a la Clínica 13, donde murió poco después de ingresar debido a la gravedad de las lesiones.

Como parte de las primeras indagatorias, las autoridades lograron la detención de cuatro personas —una mujer y tres hombres— presuntamente relacionadas con el ataque, además de asegurar un vehículo involucrado en los hechos.

La investigación continúa abierta para esclarecer el motivo de la agresión y determinar la participación exacta de los detenidos en este homicidio violento.