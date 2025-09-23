Detienen a hombre por intentar robar vehículo en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH. – Elementos de la Policía Municipal detuvieron a un hombre de aproximadamente 50 años, luego de que intentara robar un vehículo estacionado frente a la conocida "Frutería Martínez".

Según el reporte oficial, el sujeto ingresó al automóvil e intentó encenderlo, pero el sistema de seguridad bloqueó las puertas, dejándolo atrapado en el interior. Durante su encierro, el individuo consumió los refrescos que la propietaria tenía a bordo, causó daños al interior del vehículo y se orinó en el asiento trasero, según denunció la dueña.

Los oficiales municipales tuvieron que forzar una de las manijas para extraer al presunto responsable, quien fue trasladado a las celdas municipales. Hasta el momento, su identidad no ha sido revelada, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Testigos afirmaron que el rápido actuar de la policía evitó que la situación pasara a mayores. En respuesta a este incidente, las autoridades municipales informaron que se reforzarán los patrullajes en la zona y exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier actividad sospechosa, con el objetivo de prevenir hechos similares y garantizar la seguridad pública en el municipio.