Recibe descarga eléctrica Tras apalear nogales

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un incidente ocurrido el pasado sábado en el barrio la Nogalera, dejó a un joven con afectaciones en su salud, luego de recibir una fuerte descarga eléctrica.

El hecho se registró cuando el ciudadano, al apalear un nogal, golpeó accidentalmente los cables de energía eléctrica, provocando una descarga en su cuerpo.

Silvia Contreras Daniel, coordinadora de la Cruz Roja Mexicana, informó que el afectado responde al nombre de José Chaires, de 24 años de edad.

El joven fue atendido por integrantes de la benemérita tras presentar una frecuencia cardiaca elevada y temperatura corporal anormal, síntomas que evidenciaban el impacto que la descarga tuvo en su organismo.

Debido a la gravedad del caso y, a que Chaires no es derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se le brindó atención pre hospitalaria en el lugar del incidente.

Posteriormente, fue trasladado de manera urgente al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina", donde recibió atención médica especializada.

Las autoridades locales exhortaron a la población a extremar precauciones al realizar actividades cerca de instalaciones eléctricas, especialmente en zonas rurales o con vegetación densa, donde los cables pueden estar expuestos toda vez que, este tipo de accidentes, aunque poco frecuentes, pueden tener consecuencias graves para la salud.

Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial sobre el estado actual de José Chaires, pero se espera que en las próximas horas se brinde información sobre su evolución, mientras tanto, la Cruz Roja reiteró su compromiso de brindar atención inmediata en casos de emergencia como este.