Inexperto al volante Invade carril y causa choque

CIUDAD ACUÑA, COAHUILA. - Un fuerte accidente vial se registró sobre el acceso a la Universidad cruce con Lib. Sur Poniente, dejando daños materiales en dos vehículos que se impactaron de frente.

Fue mediante una llamada al número de emergencias 911 que reportaban dicho percance, por lo que los cuerpos de rescate se movilizaron.

Al llegar al lugar, afortunadamente no se encontraban personas lesionadas, y como responsable aparece una camioneta Ford f-150 modelo 2004 de color rojo, la cual invadió carril, y era conducida por Adrián Sánchez Pérez de 45 años, el cual se impactó de frente contra un Pontiac Grand AM modelo 2001 de color rojo, propiedad de Elisa María Amador Soria de 53 años, que afortunadamente no resultaron personas lesionadas, sólo daños en la unidad.

Dicho percance vial fue puesto a disposición del Ministerio Público de Asuntos Viales para deslindar responsabilidades.