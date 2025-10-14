Detenido hombre de 53 años por violación a menor en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.– Un hombre de 53 años de edad, identificado como Rodolfo "N", fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal, al contar con una orden de aprehensión por el delito de violación a menor de quince años.

La detención se realizó en un domicilio ubicado en la calle Francisco Corsa, del fraccionamiento Acoros. De acuerdo con las investigaciones, la víctima es una menor de ocho años de edad y el presunto responsable es su abuelastro, padre de la madrastra de la niña.

La orden de aprehensión fue girada por la Juez de primera instancia especializada en violencia familiar.