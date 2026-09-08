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Coahuila

Podrían beneficiarse 58 mil 500 con descuento vehicular

La Venta Nocturna de Recaudación de Rentas ofrecerá un 50% de descuento en adeudos vehiculares.

Por Gerardo Martínez - 08 septiembre, 2026 - 04:54 p.m.
Pablo González, administrador local de Recaudación de Rentas, informó sobre la campaña de descuentos para contribuyentes con adeudos vehiculares.
Pablo González, administrador local de Recaudación de Rentas, informó sobre la campaña de descuentos para contribuyentes con adeudos vehiculares.
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      Hasta 58 mil 500 contribuyentes de la Región Centro podrían beneficiarse con la Venta Nocturna de Recaudación de Rentas, al formar parte del 45 por ciento del padrón que presenta retrasos en sus pagos.

       

      El administrador local, Pablo González, informó que la campaña se realizará del 17 al 19 de septiembre y ofrecerá un descuento del 50 por ciento en adeudos de derechos de control vehicular.

      En la Región Centro existe un padrón de aproximadamente 130 mil contribuyentes, de los cuales cerca del 45 por ciento presenta algún retraso en el pago. González aclaró que no es posible

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