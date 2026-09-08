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Coahuila

Prevén producción de gas shale para 2027

Montemayor Seguy destacó que Coahuila concentra la mitad de las reservas de gas de lutitas en México.

Por Gerardo Martínez - 08 septiembre, 2026 - 04:52 p.m.
Rogelio Montemayor Seguy presentó ante empresarios constructores de la Región Centro el potencial de explotación del gas shale.
Rogelio Montemayor Seguy presentó ante empresarios constructores de la Región Centro el potencial de explotación del gas shale.
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      Coahuila podría comenzar a producir gas de lutitas el próximo año si el Gobierno federal acelera las decisiones pendientes, afirmó Rogelio Montemayor Seguy, exgobernador de Coahuila y exdirector de Petróleos Mexicanos.

       

      El planteamiento fue presentado ante empresarios constructores de la Región Centro durante la conferencia que Montemayor Seguy ofreció en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Monclova, donde abordó el potencial económico de la explotación de gas shale y los retos para su desarrollo. Montemayor Seguy destacó que México cuenta con reservas muy importantes.

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