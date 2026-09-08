Prevén producción de gas shale para 2027

Coahuila podría comenzar a producir gas de lutitas el próximo año si el Gobierno federal acelera las decisiones pendientes, afirmó Rogelio Montemayor Seguy, exgobernador de Coahuila y exdirector de Petróleos Mexicanos.

El planteamiento fue presentado ante empresarios constructores de la Región Centro durante la conferencia que Montemayor Seguy ofreció en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Monclova, donde abordó el potencial económico de la explotación de gas shale y los retos para su desarrollo. Montemayor Seguy destacó que México cuenta con reservas muy importantes.