Agrede médico a esposa esotérica

MONCLOVA, COAH.- Un reconocido médico partero fue detenido durante la mañana de este martes, luego que su esposa, una reconocida astrologa, solicitó la intervención de la Policía Municipal por presunta violencia familiar.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:50 horas en un domicilio ubicado en la colonia Guadalupe, hasta donde se trasladaron los agentes municipales tras recibir el reporte de emergencia.

De acuerdo con la denuncia realizada por Alyss N, su esposo habría intentado agredirla y la insultaba durante una discusión relacionada con una publicación que ella había realizado en su cuenta de Facebook.

La mujer, conocida en redes sociales por compartir contenido de corte esotérico, señaló además que el conflicto estaba relacionado con mensajes que presuntamente su esposo habría enviado a otra mujer.

Ante la situación, Alyss N. solicitó ayuda mediante el número de emergencias 911, lo que provocó la movilización de los elementos policiacos hasta el domicilio.

Con autorización de la denunciante y después de obtener el código de acceso a la vivienda, los oficiales ingresaron al inmueble y procedieron con el aseguramiento del médico.

El acusado fue trasladado a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó inicialmente a disposición del juez calificador en turno.

Posteriormente, fue canalizado al Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, donde se determinaría su situación por el señalamiento de violencia familiar y lo que resulte de las investigaciones.

La mujer no presentó lesiones físicas, mientras que las autoridades correspondientes darían seguimiento a la denuncia para esclarecer lo ocurrido, donde nuevamente los celos habría sido el factor principal de la disputa.