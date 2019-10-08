Activan botón de pánico para alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila

Al momento de encontrarse en una situación de riesgo, los alumnos de la Universidad Autónoma de Coahuila podrán emitir una alerta y su geolocalización —actualizada cada tres minutos— a través de una aplicación telefónica llamada “Botón depánico”, que estará coordinada con las autoridades policiacas.

Los alumnos tendrán que registrarse en la página www.uadec.mx y al encontrarse en situación de peligro o amenaza, podrán accionar la alerta y contactar a sus amigos o familiares —previamente seleccionados— mediante un mensaje de texto y la localización del solicitante en tiempo real.

La aplicación solicitará el nombre, correo electrónico y número de matrícula del alumno y posteriormente comenzará su función.

Una vez activada enviará cada tres minutos una alerta con la geolocalización del alumno, a sus contactos seleccionados.

Las autoridades de la máxima casa de estudios exhortan a los jóvenes a utilizarla con responsabilidad, pues la seguridad de los alumnos es lo más importante.

Desde el pasado mes de mayo se venía trabajando en dicha tecnología por parte de docentes y alumnos de la Facultad de Psicología, Escuela de Artes Plásticas y la Coordinación General de Tecnologías de la Información y la Facultad de Sistemas.

Contra el acoso

El botón de pánico estará activo en las tres unidades (Norte, Saltillo y Torreón) de la UAdeC.

Está disponible para descarga en la página www.uadec.mx

Es compatible para Android, luego lo estará para Google Play, Apple Store y sistema iOS