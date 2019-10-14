Agradecen donación de cabello

SAN BUENAVENTURA-COAH.- A través de una campaña que realiza el DIF y la fundación Unamos Nuestros Lazos se han recolectado once trenzas de niñas, jóvenes y madres de familia que serán enviadas a Colima para la confección de pelucas.

Participaron niñas, jóvenes y madres de familia.

Desde antes del mes de octubre se empezó la campaña “Dona tu Trenza”, a través de la cual se realiza una noble causa, es decir se ofrecen cortes de cabello gratuitos y quien desee donar parte del mismo para personas que padecen o padecieron cáncer.

Cabe señalar que ayer las alumnas del ICATEC cortaron el cabello en la plaza principal del municipio tanto a mujeres y hombres.

La anterior actividad se realiza con motivo del mes de la lucha contra el cáncer de mama año con año, además se tiene programada una caminata el viernes 18 que partirá de la plaza hasta la clínica 51 del IMSS en la cual se harán revisiones de cáncer cervical y de seno.