Agreden y amenazan a familia con machete

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Frontera, Coah.- Un pleito de jovencitos ha llegado a dimensiones mayores, al grado de que un par de mujeres machetearon a un habitante de la colonia Occidental que trató de defender a su hermana Diana Pizarro Santillana, mientras que el Ministerio Público se niega a levantar una denuncia contra las agresoras.

Además el pleito ocasionó que una mujer de 53 años, Rosa Elia Santillana parara en el hospital por la diabetes que padece ya que el susto le disparó el padecimiento, denunció su hija Diana Pizarro Santillana.

Diana Pizarro Santillana, denunció las agresiones a su familia.

Relató que ya son varios meses de un pleito que inició con unos jovencitos que también habitan la colonia Occidental, a uno de estos le conocen como “Coco”, que agredió a sus hijos e incluso lo navajeo y dejó tirado en el patio casi moribundo, a raíz de ahí han sido constantes los altercados.

El pasado fin de semana, dijo que llegaron hasta su hogar Sofía y Sara Alvarado López, familiares de los jovencitos con los que su hijo tiene “pleito cazado” para agredirla, Sara llevaba un machete con el que lesionó a Juan de Dios Pizarro.

"Fui al Ministerio Público para denunciar la agresión pero no quisieron levantar la denuncia porque no traía golpes, que tenía que hacerlo mi hermano que fue el macheteado, aún cuando yo también soy agredida”.

Destacó que esta situación es insostenible y piensan no se puede detener sin la intervención de alguna autoridad, porque de otra manera las agresiones entre ambas familias van a continuar y hasta pueden llegar a terminar en una tragedia, por lo que espera el Ministerio Público le levante denuncia y haga algo al respecto.