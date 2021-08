AMLO, MARS Y JRAT; Cierran filas por agua saludable

STAFF / LA VOZ Lerdo, Durango.- El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, estuvo acompañado por los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, y de Durango, José Rosas Aispuro Torres, en la reunión que se tuvo en torno al proyecto Agua Saludable para La Laguna, en la que cerraron filas para obtener el mayor provecho para la sociedad.

El presidente AMLO coincidió con el gobernador Miguel Riquelme en la urgencia de superar cualquier obstáculo o diferencia en la zona del proyecto, pues aclaró que buscan el beneficio superior de los ciudadanos en todos los sectores de la sociedad:

"La salud es un derecho humano fundamental, está por encima de cualquier interés económico".

López Obrador advirtió que debido a recursos legales que algunos inconformes han promovido el proyecto no lleva el ritmo que necesita, pero que todos los involucrados deben entender que los beneficios que traerá superan indiscutiblemente cualquier señalamiento.

Por lo mismo, éste terminará por aplicarse con las circunstancias actuales o cualquiera que haya más adelante: "Si no es ahora, luego con otras circunstancias va a tener que realizarse un proyecto con estas características".

A lo que el gobernador Miguel Riquelme fue enfático en que la suma de voluntades ha podido superar obstáculos en proyectos que involucran a varias entidades y la Federación, y ahora no será distinto.

"Siempre las diferencias y adversidades han sido superadas", aseguró. Por su parte, el anfitrión, Rosas Aispuro Torres, resaltó la urgencia en términos de salud de aplicar lo antes posible el proyecto de agua saludable para la región.

Recordó que el suministro de agua potable para La Laguna registra condiciones que, de no ser cristalizado este proyecto, representarían riesgos sanitarios para los ciudadanos de la Comarca.

.

SUMA DE VOLUNTADES: COAHUILA

El Mandatario coahuilense comentó que está convencido de que el proyecto es prioritario para la Federación, ya que ha demostrado la voluntad de hacerlo realidad.

"Ambos gobernadores estamos sumados a este esfuerzo, hemos dado puntual y personal seguimiento a los compromisos establecidos. Hoy ratificamos nuestra total disposición para que se realice en los plazos establecidos y cumpla con su cometido", dijo.

"En todos los casos se han levantado voces a favor y en contra. Por mencionar algunos: El Paseo Morelos, el Centro de Convenciones, La Línea Verde, cuando fui Alcalde y aun como Gobernador no terminamos de consensuar uno que está en pleno debate, pero siempre las diferencias y adversidades han sido superadas. Ahora, esos proyectos marcan historia".

Como Gobernador de Coahuila, solicitó hacer el esfuerzo necesario para concretar el proyecto, que es de enorme beneficio para nuestra gente, para proveer de agua suficiente para el consumo humano y la sustentabilidad agrícola de esta "bendita tierra a la que tanto deben".

Sólo mediante el diálogo y el acuerdo entre autoridades, productores y ambientalistas es posible avanzar sin contratiempos, enfatizó Riquelme Solís.

"Mi petición respetuosa, además de sumarme, es que durante el proceso de construcción siga prevaleciendo el diálogo con los distintos actores sociales involucrados", expresó.

"En Coahuila se tiene ya trazada una agenda y ruta de acción para darle continuidad a los trabajos en las próximas administraciones municipales".

Será necesario, señaló el Mandatario coahuilense, precisar aspectos operativos que incorporen la legítima participación de los productores agrícolas y garanticen el uso eficiente del recurso hídrico con la tecnificación del riego y la mejora de la red del canal.

Miguel Riquelme finalizó diciendo: "Hoy tenemos la oportunidad histórica de juntos solucionar una de las principales necesidades que involucran a dos estados".

.

LLAMA AMLO A DEJAR ATRÁS LAS POLÉMICAS

Al hacer uso de la voz, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de la República, indicó que este proyecto impacta directamente en la salud de la población.

"La salud es un derecho humano fundamental, está por encima de cualquier interés económico, mercantil, comercial y productivo... para que nos ubiquemos de qué se trata". Tal como lo mencionó el Gobernador de Coahuila, comentó, siempre ha habido polémicas como lo fue en el tema del reparto agrario y otros.

Sin embargo, sobre este asunto ya se tiene que tomar una decisión porque seguir como se está actualmente es perjudicial: que se sigan sobre explotando los acuíferos, que produce cáncer y le quitan la vida a niñas, niños y adultos.

Este proyecto puede resolver esta problemática, pues su Gobierno tiene voluntad y los recursos para hacerlo realidad, aseguró López Obrador. Consideró legítima la oposición, pero busca convencerlos y persuadirlos que sería lamentable no llevarlo a cabo. Estableció que viene a decir que no hay afectación al medio ambiente, que no haría algo así, pues lo tienen estudiado y analizado.

Por otra parte, detalló los siguientes puntos: Los productores no se quedarían sin agua, pues se les va a respetar su dotación, y no sólo eso, se va a invertir para tecnificar las tierras de riego. Esta obra va a reparar todo un sistema de conducción de líneas de agua, en pueblos y ciudades de los 9 municipios involucrados.

Su Administración se debe sólo al pueblo, insistió, y va a cuidar que no haya "huachicol" con el agua; evitará esos abusos y a eso vino, a decir que es un buen proyecto en beneficio de todos y no se perjudica a nadie.

Ante la demanda de algunos ambientalistas, dijo que el tiempo de la Administración se puede ir en los juzgados, por lo que invitó a que se llegue a un acuerdo de que van a apoyar.

"Convencer a quienes han presentado estos amparos a que los retiren. Si no los retiran, no se va a hacer la obra", declaró.

"Les propongo que nos demos un tiempo, que los gobernadores de Durango y Coahuila nos ayuden, los mismos ambientalistas, que se lleve a cabo un debate, que se informe bien y después de un plazo razonable, decidamos".

Propuso que el domingo 3 de octubre sea cuando se vuelvan a reunir con los amparos resueltos.

"Si le damos para adelante o no es posible seguir con el proyecto. Me gustaría que para esa fecha no sigan vigentes o en proceso los amparos. Si hay amparos, no hay proyecto. Siempre como amigos, nunca como enemigos".

Aquí sostuvo que la Presidencia de la República no puede ser rehén de nadie y siempre debe prevalecer la justicia y la verdad.

.

ACCIÓN URGENTE: DURANGO

José Rosas Aispuro Torres, Gobernador de Durango, dio la bienvenida al Presidente de la República y a su homólogo de Coahuila, Miguel Riquelme, así como a los presidentes municipales del área. Recordó en su mensaje la construcción de la Presa Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, pero dijo que hoy la región ha estado expuesta a la alta concentración de arsénico y afectada por la sequía.

Ante esto, el proyecto en turno es un anhelo de los habitantes de La Laguna y sólo será posible si se tiene la voluntad política. Al igual que Coahuila, dijo que están listos para poder cristalizarlo de forma coordinada con la Federación.

"Con éste, se podrá contar con la estructura necesaria para beneficio de 1 millón 600 mil personas. Si ahora no lo hacemos, pasarán no sé cuántos años más para atender una demanda muy sentida de la población".

Anticipó que los gobiernos estatales y municipales coadyuvarán en la mejora de la infraestructura hidráulica, al tiempo que hizo un llamado a la población para hacer un uso razonado del vital líquido.

"Siempre estaremos abiertos al diálogo para todas las inquietudes que se presenten, para encontrar consensos", manifestó.

"Trabajemos juntos para tener Agua Saludable para La Laguna. Sigamos adelante con el sueño que Madero tuvo. Juntos vamos a brindarle a la sociedad la oportunidad de una demanda histórica".

.

RESPUESTA A LA SOCIEDAD: CONAGUA

En su intervención, Germán Martínez Santoyo, Director General de la Comisión del Agua, destacó que este proyecto surge para dar respuesta a la demanda de la sociedad y en la que se trabaja de la mano con los gobiernos estatales.

Reconoció que la población de la Comarca Lagunera ha sido afectada desde hace 7 décadas por las altas concentraciones de arsénico en el agua, por lo que en 36 años se dejaría de producir el vital líquido para esta zona.

Citó que el objetivo del proyecto es aprovechar escurrimientos del Río Nazas procedentes de las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco para abastecer de agua potable saludable a la población, es decir, para 1.6 millones de personas.

El Gobierno de México invertirá en infraestructura a través de la Conagua 10 mil millones de pesos, de los que este año ya se están ejerciendo 1 mil 270 millones. Se generará entre 2021 y 2023 un total de 6 mil puestos de trabajos directos e indirectos.

Del proyecto integral que beneficiará a 9 municipios, actualmente cuenta con 20 millones de metros cúbicos que ya fueron transferidos por el Consejo de Sustentabilidad Ganadera. Se asignaron 43.2 millones de metros cúbicos a los estados de Coahuila y Durango.

Durante este año y 2022 serán trasferidos los 107 millones restantes. De los beneficios, se abastecerá a la población de la Comarca Lagunera con agua superficial del Río Nazas y será agua saludable que cumpla con las normas oficiales mexicanas de agua potable.

Se suspenderá la extracción de al menos 160 pozos que actualmente abastecen a la población de la región. El proyecto contribuirá a la recuperación del nivel del acuífero principal de la región, cuyo nivel desciende de 2 a 3 metros por año. La derivadora que se proyecta construir se encuentra fuera de la zona núcleo del área protegida, en una región ya impactada por actividades humanas.

Con Agua Saludable para La Laguna, lejos de resultar afectado, el Cañón de Fernández recibirá importantes beneficios ambientales. Actualmente el Río Nazas, en su tramo dentro del Cañón, sólo lleva agua 4 meses del año, de marzo a julio. Con el proyecto, durante los restantes 8 meses transitarán a lo largo del Cañón 6 mil 340 litros por segundo.

Con esta acción se cumple con un derecho de los ciudadanos de tener acceso al agua. Al evento de hoy se dieron cita, también, Eduardo Tricio Haro, presidente de Grupo LALA, y Antonio González-Karg de Juambelz, Director General de Grupo Celsa.

Jorge Zemeño Infante, Alcalde de Torreón; Marina Vitela Rodríguez, Presidenta Municipal de Gómez Palacio, y Homero Martínez Cabrera, Alcalde de Lerdo. Además de otros presidentes municipales del área, empresarios, titulares de cámara de comercio, representantes de módulos de riego, asociaciones de ambientalistas y otros.