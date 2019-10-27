Arranca este lunes ‘Tapitas que Salvan’

San Buenaventura, Coah.- La Presidencia Municipal de San Buenaventura invita a la Ciudadanía a participar en el arranque de la Campaña "TAPITAS QUE SALVAN VIDAS".

Este Lunes 28 de Octubre a las 11:00 am en Plaza Principal, las instituciones educativas de

San Buenaventura así como más de cuatro primarias de Monclova ha confirmado su asistencia y donación de tapitas.

“Ha sido grande la aportación de los ciudadanos así como fundaciones y negocios que ya son parte de esta recolección, confirmaron su participación al arranque de la campaña el lunes, esperando que también los habitantes sigan ayudando” dijo la directora de Atención Ciudadana Blanca Selene Cuéllar.

Informó que el Ayuntamiento de San Buenaventura lanzó la campaña “Tapitas que salvan Vidas” para apoyar a la pequeña Johana, de apenas 7 años de edad quien es hija del sambonense Enrique Del Valle Campos y su mamá Blanca Neri de Saltillo por lo que se ha tenido gran respuesta.

Las tapitas se estarán recolectando hasta el día 8 de Noviembre de lo cual el monto de dinero que se logres será doblado por la alcaldesa Gladys Ayala y Presidencia Municipal para beneficio de Johana.