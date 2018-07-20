Arranca tradicional cabalgata de Feria

San Buenaventura.- De ejido San Lorenzo salió el contingente de familias encabezados por las soberanas Laura Kariett I, reina 2018, Silvia Guadalupe, real princesa, y Alexa Adame, Flor del Ejido.

La alcaldesa Gladys Ayala dio mensaje de agradecimiento a los jinetes y acompaña en su recorrido a los sambonenses en la edición 27 de la tradicional cabalgata, donde se integran a su paso habitantes de las comunidades rurales para pernoctar en ejido Sombrerete.

Mañana su arribo a Expo Gan a las 2:00 pm aproximadamente para continuar festejo preparado por Asociación Ganadera.