Atiende Coahuila primer caso de meningitis aséptica

TORREÓN, COAHUILA. - Mientras que la Secretaría de Salud de Coahuila, ya realizó el aseguramiento y la cuarentena de todo el medicamento que presuntamente trasmite la meningitis aséptica, en la Clínica 71 del IMSS en Torreón, se atiende una paciente positiva a este virus, que fue contagiada en el vecino estado de Durango.

La meningitis es una enfermedad con la que se inflaman los tejidos que cubren el cerebro y la médula espinal, misma que es causada por una infección con uno o varios tipos de virus y puede ser causada por infecciones con diversos tipos de hongos o bacterias.

En los últimos días suman ya siete víctimas mortales de la meningitis, las cuales fueron presuntamente contagiadas por un fármaco utilizado por el Sector Salud como anestesia, por lo cual la Cofepris, ya emitió una alerta para el retiro inmediato de este medicamento a fin de prevenir más contagios.

Al respecto, el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal Gómez, en entrevista para una cadena nacional de noticias, informó la dependencia a su cargo ya realizó el aseguramiento del fármaco y aseguró que no se han reportado casos en Coahuila.

Sin embargo, la Clínica 71 del IMSS de Torreón, atiende a una paciente positiva a este virus, el cual contrajo mientras fue atendida en la Clínica 51 de Gómez Palacio.

En entrevista para Milenio, Margarita Ortega, madre de la joven, dijo que en la clínica de Durango no le informaron del padecimiento, hasta el traslado.

"En la 51 nunca me dijeron que mi hija traía eso; ellos se quieren lavar las manos y hasta que me la trasladaron aquí a la 71, aquí me hicieron saber que mi hija tenía meningitis y que fue a causa de la anestesia que le pusieron cuando le hicieron el legrado hace dos meses", explicó.

Expuso que a finales de agosto su hija estaba embarazada y al traer sangrado acudieron a la clínica, pero el bebé falleció en el vientre y le practicaron un legrado el primero de septiembre, sin embargo, una semana después presentó síntomas de dolor de cabeza, vómito y mareo, pero el médico familiar solamente le daba medicamento y así transcurrió más de un mes.