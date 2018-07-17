Bloquea Alcalde de Parras investigación

Saltillo, Coah.- El alcalde de Parras de la Fuente Evaristo Madero Marcos fue señalado de bloquear una investigación iniciada por el Congreso de Coahuila e incluso negar el acceso a diputados a una Sesión de Cabildo, por lo que se emitió un extrañamiento público y se dio cuenta a la Fiscalía Anticorrupción, a la Auditoría Superior del Estado y a organismos como la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila. El poder Legislativo aprobó además por unanimidad la designación de Javier Lechuga Jiménez Labora, como Tesorero del Congreso.

En sesión celebrada este martes se aprobó por unanimidad emitir un extrañamiento al alcalde de Parras De La Fuente, Evaristo Armando Madero Marcos, luego de que se negara a entablar un diálogo con el Grupo Plural de Apoyo y Atención a los Municipios, creado por el legislativo para investigar los señalamientos de presunta corrupción en su gobierno, entre otros ediles, que incluyen el supuesto pago de sueldos a familiares y amigos sin que exista relación de trabajo con el Ayuntamiento.

Alcalde de Parras de la Fuente Evaristo Madero Marcos.

Por el contrario, personal de su administración negó la entrada a tres diputados que conforman el Grupo Plural cuando pretendían asistir como testigos a una de las sesiones del Cabildo que encabeza e incluso fueron agredidos por un grupo de personas que se presume fueron convocadas expreso para tal fin, dado que durante un momento de la sesión ésta fue suspendida por media hora, luego de lo cual aparecieron los agresores.

El grupo detectó entre otras anomalías, que las sesiones de Cabildo cambian constantemente de sede y hora cuando deberían hacerse en el recinto oficial, además de que no se tiene la información mínima en el portal de transparencia en materias como remuneración mensual por puesto. Por esta razón, también se aprobó exhortar al ayuntamiento a que se apegue a lo establecido por el Código Municipal, reglamentos y demás disposiciones en materia de la realización de las sesiones.

Las proposiciones fueron presentadas por los diputados Benito Ramírez Rosas, de Morena, y Claudia Isela Ramírez Pineda del Partido de la Revolución Democrática; en el primer caso el Congreso aprobó notificar al Gobernador Miguel Ángel Riquelme, al Secretario de Gobierno José María Fraustro Siller, al Presidente de la Comisión de Derechos Humanos Xavier Diez de Urdanivia; al Auditor Superior del Estado Armando Plata Sandoval y al Fiscal Anticorrupción Jesús Homero Flores Mier para que se investiguen los hechos; además se solicitó a las comisiones respectivas analizar la posibilidad de someter a juicio político al munícipe.

NUEVO TESORERO

Javier Lechuga Jiménez Labora fue designado como Tesorero del legislativo luego del fallecimiento de Julián Montoya de La Rosa, el pasado 8 de julio; Jiménez Labora fue contralor y director de egresos del Ayuntamiento de Torreón durante la administración de Miguel Ángel Riquelme Solís.

Los diputados abrieron un segundo período extraordinario exclusivamente para dar legalidad y formalidad a la designación, que fue votada en secreto, y luego de la cual declararon cerrado este período, es decir que sólo tuvo duración de algunos minutos.

El Presidente de la Junta de Gobierno de la actual legislatura, Samuel Rodríguez Martínez, apuntó que a partir de ahora el nuevo tesorero asume sus funciones, luego de que la Junta analizó el perfil y envió la propuesta al pleno.

Agregó que era urgente la designación debido a que el trabajo continúa y funciones como el cumplimiento de pago de nóminas no podían esperar. Refirió que Lechuga en su carrera pública ha sido regidor del Ayuntamiento de Torreón y titular del Registro Público de la Propiedad en ese municipio, por lo que tiene experiencia en el tema de la administración financiera.

Cabe mencionar que Lechuga fue señalado por el Partido Acción Nacional en mayo del 2017, como parte de una presunta red de aplicación irregular de recursos públicos en la asignación de obras, a través de la empresa Vibla Edificaciones, de la que afirmaron formaba parte siendo funcionario municipal, y a la que se asignaron proyectos por el orden de 60 millones de pesos en la administración de Miguel Riquelme; sin embargo, en esta ocasión todos los diputados de este partido votaron a favor de otorgarle la responsabilidad de la administración de los recursos del Congreso local.