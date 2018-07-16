Cambian red de agua y drenaje

Esmeralda Barrera / la voz

Frontera, Coah.- Cerca de medio millón de pesos se invierten en obras de agua y drenaje que se llevan a cabo en la colonia Occidental y 10 de Mayo, como parte de las acciones para acercar a los ciudadanos los servicios públicos y con ellos tengan una mejor calidad de vida.

El alcalde Florencio Siller Linaje realizó un recorrido que inició en la calle Pedro Pruneda de la colonia Occidental, donde hace algunas semanas se puso en marcha una obra para la introducción de agua donde se contemplaban 10 tomas de agua para el mismo número de hogares, comercios y algunos lotes, con una inversión superior a los 100 mil pesos.

Florencio Siller Linaje, alcalde de Frontera.

El Munícipe dijo que se decidió hacer también la introducción de drenaje y 10 tomas domiciliarias con lo que la inversión subió a más de 250 mil pesos, pero los habitantes tendrán ya los dos servicios.

Posteriormente se trasladó a la colonia 10 de Mayo, en la calle Luis Donaldo Colosio se invierten 204 mil pesos en la introducción de drenaje sanitario a donde acudió para supervisar el avance que registra la obra arrancada hace algunas semanas.

Dijo que la red de drenaje consta de 113 metros lineales y 10 descargas domiciliarias, obra que sin duda le va a dar plusvalía al sector que está muy cercano a la zona comercial.

Durante el recorrido por las obras, el alcalde Florencio Siller Linaje estuvo acompañado por funcionarios municipales que constataron también los avances que registran las obras que muy pronto beneficiarán a los ciudadanos.