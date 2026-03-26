Jorge Rodríguez toma protesta como dirigente de la CNOP en Torreón

Torreón, Coahuila, 26 de marzo de 2026.– Con el compromiso de fortalecer la cercanía con la ciudadanía y consolidar el trabajo del sector popular, se llevó a cabo la toma de protesta del Comité Municipal de la CNOP en Torreón, donde Jorge Rodríguez asumió la dirigencia de esta organización.

El acto fue encabezado por la presidenta del PRI Torreón, Vero Martínez, quien destacó que la CNOP es pieza clave para mantener al partido cercano a la gente, al ser el vínculo directo con quienes todos los días mueven la economía y la vida social de la ciudad.

"Desde la CNOP seguimos construyendo cercanía real con la gente, escuchando y dando resultados a quienes trabajan, emprenden y sostienen a Torreón", señaló.

Durante el evento, la presidenta estatal de la CNOP, Delia Margarita Siller Zúñiga, subrayó que fortalecer al sector popular es fundamental para mantener una estructura sólida y representativa en todo Coahuila, reconociendo el trabajo que se ha realizado en Torreón.

Al rendir protesta, Jorge Rodríguez agradeció la confianza y aseguró que encabezará un comité cercano, activo y enfocado en atender las necesidades reales de la ciudadanía.

El evento dejó claro que en Torreón el PRI sigue fortaleciéndose desde su base social, con organización, unidad y compromiso.