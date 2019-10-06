‘Cría cuervos...’ Despojan a ancianos de propiedades

FRONTERA, COAH.-Como alarmante es considerado el aumento de casos de hijos que golpean a sus padres para retirarles las escrituras de sus viviendas, lo anterior informó Martha Ríos Directora de la instancia Municipal de la Mujer.

La Directora de la Instancia de la Mujer Martha Ríos dijo que han aumentado drásticamente los casos de hijos que despojan a sus padres de sus viviendas.

“Hemos tenido un aumento muy considerable en los casos de hijos que violentan a sus padres para quitarles con o sin autorización los papeles de sus viviendas, esto para ser acreedores a créditos para la adquisición de viviendas o para empeñarlas a cambio de préstamos monetarios”.

La Directora dijo que los padres de familia en su mayoría personas de la tercera edad, llegan hasta la instancia llorando e incluso enfermos por las malas acciones de sus hijos, quienes con violencia los despojan del patrimonio que durante toda su vida formaron.

Dijo que los padres comenten el error de prestarles las escrituras por el amor que les tienen a sus hijos, pero ellos responden golpeándolos e incluso despojándolos de sus viviendas, dejándolos en la calle en la mayoría de los casos.

Mencionó que el problema fundamental es que los padres de forma confiada, les firman el poder sobre la propiedad a los hijos, quienes además adquieren créditos o incluso venden la propiedad sin la autorización de los ancianitos, dejándolos sin vivienda y en total abandono.

“Nosotros hablamos con las personas para asesorarlos e incluso cuando vienen antes de entregar las escrituras les pedimos que no las entreguen, que aunque quieran mucho a sus hijos no realicen ese tipo de préstamos porque además de que los hacen sin que se les pague nada”.

Así mismo explicó que a las personas que están sufriendo por este tipo de problemas, se les brinda orientación jurídica para que puedan regresarles sus escrituras, siendo solo algunos de los malos hijos los que acceden a devolverlas, mientras que otros no les dan ni su propiedad ni el dinero que esta vale.