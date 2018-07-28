Declaran ganaderos emergencia por calor

Ganaderos de la región Centro piden apoyo a las autoridades estatales para fortalecer al ganado que está en temporada de parición, al escasear el forraje por la sequía que recrudeció con la canícula, con temperaturas de 45 grados.

Arturo Valdés, presidente de la Asociación Ganadera de Castaños, informó que no hay forraje de temporal y el de riego es caro, a 70 pesos la paca de trigo y 90 a 120 la de alfalfa, aún así la compran para evitar que el ganado muera.

Necesitan forrajes, suplementos y minerales para el ganado hembra que están recién paridas o preñadas y requieren comida al doble y de calidad, la misma situación viven los ganaderos y pequeños productores de Castaños, Monclova, así como municipios de las regiones Desierto y Norte, afirmó.

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“Claro que nos está afectando, a la ganadería le afecta porque, si bien nos llovió poco, sí se puso verde el campo, pero ya con este sol tan fuerte, se está quemando el zacate, la hierba, todo se está quemando, entonces, lo poquito que habían recuperado las vacas, su condición física, pues lo está perdiendo otra vez, y más ahora que están paridas, que están criando”.

“La verdad, sí estamos corriendo un riesgo grande con estos calores, tanto los ganaderos como pequeños propietarios, estamos pasando por una situación muy difícil, que quisiéramos que el gobierno federal, estatal y municipal, voltearan a ver a nosotros, los pequeños propietarios, porque no nos hemos recuperado todavía de la sequía”, destacó.

A través de la Unión Ganadera tienen solicitud de apoyo a las autoridades desde abril y mayo que empezó la seca de los campos, apuntó el representante.

En Castaños son alrededor de 500 ganaderos y pequeños propietarios, con hatos de 70 a 100 cabezas, en Monclova unos 90 socios de la ganadera más pequeños propietarios que desconoce el número, más una cantidad mayor en los municipios del Desierto como Ocampo y San Buenaventura.

Aclaró que desde hace tres años no reciben ningún apoyo de autoridades estatales, federales o municipales, pues la Federación retiró el Programa Ganadero Nacional (Progan) con lo que daba una aportación de 300 pesos por vaca con un máximo de 80 cabezas; los programas de Secretaría de Agricultura y Ganadería los bajaron a un subsidio de un 30 por ciento, en vez del 50 por ciento y los estatales, con subsidio de un 50 por ciento, son pocos.