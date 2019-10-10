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Coahuila

Detienen a maestro de música e intendente, acusados de cometer delitos sexuales contra dos niños de un kínder en Saltillo

Por Agencia - 10 octubre, 2019 - 10:28 a.m.

Dos hombres fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado como sospechosos de cometer delitos sexuales en contra de un niño de 4 años y de otro de 3 en un jardín de niños, en Saltillo.

Por medio de un comunicado, la FGE identificó a los acusados como Servando M y Gerardo L, de quienes no precisó las edades. Además, la Fiscalía aseguró que la directora de la institución, así como una de las maestras, están separadas de sus cargos hasta que concluyan las averiguaciones.

En la audiencia inicial, efectuada en forma privada, fueron imputados el acompañante de música y el intendente del kínder “Guadalupe Borja”. Carlos Báez, secretario del Sindicato y la familia del músico, expusieron que durante el suceso que presuntamente ocurrió el pasado 30 de septiembre y hasta la fecha ha ocurrido una serie de irregularidades, sin que la directiva de la escuela intervenga.

Señalaron que los hechos fueron denunciados como ocurridos en un día en el que no acudió el acompañante musical, además de que en el estatuto está prohibido que esté al frente con los menores sin la presencia de una educadora.

“Además, se supone que los hechos ocurrieron el 30 de septiembre y fue hasta ayer que hubo  la aprehensión; no le mostraron la orden a mi mamá ni nada de lo que estaba ocurriendo.

“En ese inter también hubo dos versiones: primero dijeron que era un niño el culpable, y después dijeron que habían sido dos personas grandes. No hay congruencia. Mi padre tiene 32 años trabajando de la misma forma”, expresó Alejandra, hija del músico acusado.

En la audiencia se dio la duplicidad del plazo para la vinculación a proceso, el cual terminará el próximo lunes al mediodía, en tanto, los imputados permanecerán bajo prisión preventiva en el Cereso de Saltillo.

Por su parte, el fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, dijo que los presuntos responsables de delitos sexuales en contra de menores del Jardín de Niños “Guadalupe Borja” de Saltillo alcanzarían más de 25 años de prisión, si se les comprueba el delito.

Padres de familia de alumnos del kínder exigieron a la Secretaría de Educación del Estado y a la FGE que haya más transparencia en las investigaciones y si hay un responsable que se aplique todo el rigor de la Ley.

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