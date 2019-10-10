Detienen a maestro de música e intendente, acusados de cometer delitos sexuales contra dos niños de un kínder en Saltillo

Dos hombres fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado como sospechosos de cometer delitos sexuales en contra de un niño de 4 años y de otro de 3 en un jardín de niños, en Saltillo.

Por medio de un comunicado, la FGE identificó a los acusados como Servando M y Gerardo L, de quienes no precisó las edades. Además, la Fiscalía aseguró que la directora de la institución, así como una de las maestras, están separadas de sus cargos hasta que concluyan las averiguaciones.

En la audiencia inicial, efectuada en forma privada, fueron imputados el acompañante de música y el intendente del kínder “Guadalupe Borja”. Carlos Báez, secretario del Sindicato y la familia del músico, expusieron que durante el suceso que presuntamente ocurrió el pasado 30 de septiembre y hasta la fecha ha ocurrido una serie de irregularidades, sin que la directiva de la escuela intervenga.

Señalaron que los hechos fueron denunciados como ocurridos en un día en el que no acudió el acompañante musical, además de que en el estatuto está prohibido que esté al frente con los menores sin la presencia de una educadora.

“Además, se supone que los hechos ocurrieron el 30 de septiembre y fue hasta ayer que hubo la aprehensión; no le mostraron la orden a mi mamá ni nada de lo que estaba ocurriendo.