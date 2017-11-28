En Coahuila, estamos cerrando fuerte: RMV

Ramos Arizpe, Coahuila de Zaragoza.- El gobernador Rubén Moreira Valdez, entregó el Paso Superior Vehicular “Analco”, considerada la obra de infraestructura urbana más grande de la ciudad, que además de generar importantes ahorros en los tiempos de traslados entre sus sectores oriente y poniente, fortalece la competitividad de esta localidad, que es el motor del desarrollo de Coahuila.

Junto al alcalde Ricardo Aguirre Gutiérrez –quien recordó que ésta fue la visita a Ramos Arizpe número 59 del año y la 183 de su administración-, la presidenta del TSJ, Magistrada Miriam Cárdenas y la diputada Martha Garay, así como del responsable de la Región Norte-Centro de Canacintra, Jaime Guerra, el Mandatario estatal recordó que en el presente sexenio se concretó la construcción de 34 puentes en Coahuila, con erogación de dos mil 114 millones de pesos.

En ese marco, Rubén Moreira destacó que la inversión que se ejerció en el PSV “Analco” fue de 100 millones de pesos, que en su oportunidad se gestionó con éxito ante el Gobierno del presidente Enrique Peña, a través de la Secretaría de Hacienda.

Asimismo, se estableció que la moderna vialidad, de 650 metros de longitud, de dos carriles de circulación, alumbrado y banqueta (del lado sur) de 2.5 metros de ancho, beneficia a más de 13 mil familias (52 mil habitantes) de colonias como Analco, Jardines de Analco, Mirador, Escorial, Valle Poniente, Cañada del Mirador y Santa Luz.

De la misma forma, el representante de la Constructora local que llevó a cabo los trabajos, Mario Ricardo Hernández Saro, detalló la complejidad que se enfrentó para la reubicación de las torres de alta y media tensión de la CFE; el paso de trenes y las corrientes subterráneas que pasan por el arroyo “La Encantada” que cruza la vialidad.

En ese tenor, se explicó que para la edificación del puente elevado, se colocaron cinco mil 600 metros cúbicos de concreto; 850 toneladas de acero de refuerzo; y se removieron 18 mil 500 metros lineales de terracería, además de que se instalaron siete trabes metálicas, 74 de concreto, 45 columnas y 101 pilotes.

Con esta obra, se enfatizó en la ceremonia, a la que también asistieron la alcaldesa electa Lilia Flores Boardman, y los presidentes de Canacintra Coahuila Sureste, Everardo Padilla y de Canaco-Saltillo, Jorge Tafich, se puso de manifiesto la coordinación y el trabajo conjunto entre las autoridades de los tres órdenes de Gobierno así como del sector privado para hacer realidad esta obra, que es la más grande en infraestructura urbana construida este sexenio en Ramos Arizpe.

Luego de que el alcalde Ricardo Aguirre agradeció, a nombre de su comunidad el respaldo que recibió este Municipio durante los últimos seis años, el gobernador Rubén Moreira reconoció el respaldo de Ferromex y Kansas City Southern para la construcción del puente que pasa por encima de las vías del ferrocarril.

“El que crucen por aquí estas dos vías, incrementan notablemente la competitividad de esta ciudad”, considerada el motor del desarrollo del Estado, indicó.

Además, en ese contexto, destacó que en su gestión se concretó la construcción de 34 puentes vehiculares, donde se invirtieron dos mil 114 millones de pesos.

Estas acciones, se contemplaron dentro del Programa Mil Obras Más para Coahuila, que ejerció un presupuesto global de seis mil 400 millones de pesos, reiteró.

Agregó que el PSV Analco, junto con el de la avenida Álamos, en Torreón, el que se edificó sobre la avenida Zaragoza, en Monclova, y el Benito Juárez, en Sabinas (que horas más tarde también inauguró), forman parte de ese paquete de obras.

En su oportunidad, el responsable de la Región Norte-Centro de Canacintra, Jaime Guerra Pérez, a nombre de industriales y empresarios de esta área de la entidad, reconoció la relevancia de la nueva vialidad porque conlleva el fortalecimiento de la competitividad y el desarrollo.

Citó que con obras de tal naturaleza, se beneficia además, a la clase trabajadora y a la población estudiantil que labora en factorías y en centros educativos como el Cinvestav, la UPRA o la UTC, ubicadas en las inmediaciones de esa zona de Ramos Arizpe.

Después, el gobernador Rubén Moreira encabezó el corte de listón y la develación de la placa inaugural, luego de recibir un reconocimiento del Ayuntamiento local por su trabajo en pro de la seguridad, el empleo y el desarrollo.