En definitiva… Alfredito Olivas

San Buenaventura, Coahuila.- La Monumental Plaza de Toros San Buenaventura lució completamente llena con la presentación de Alfredito Olivas, joven cantante de Obregón, Sonora quien visitó por primera vez la Plaza y logró que 6 mil fans cantaran sus canciones de banda.

“Tengo un gran aprecio por el estado y la gente de Coahuila, no tengo una fecha mala aquí, no es por alardear, pero el cariño que nos tiene el público nos hace confiar y levantar la mano cada que se presentan las ferias multitudinarias, al ver la cartelera te das cuenta y les aplaudo la organización”.

El proyecto de Alfredito Olivas inició a los 15 años y hoy a sus 24 ya es independiente de disqueras, después de iniciar con Fonovisa, trabaja con varios sellos, ser compositor le ha abierto grandes puertas, y como cantante está cuidando mucho su imagen porque lo siguen mucho los niños.

“Los tiempos de Dios son perfectos” y reconoce que cantarle al amor y desamor hizo que despuntara más su carrera artística con el material discográfico “La rueda de la fortuna” el cuál lo ha colocado en varias nominaciones en los premios Billboard y con tenacidad espera alcanzar más triunfos.

Antes de cantarle al amor, Alfredito interpretaba narcocorridos que lo llevaron al borde de la muerte, reconoce que es un episodio de su vida que ha quedado atrás sin embargo después del concierto donde dedica piropos a una fan y su pareja abre fuego hacia él en Chihuahua, por gravedad de heridas hizo una pequeña pausa en su carrera para retornar con mayor fuerza.

“El Paciente” es el himno que en cada plaza los seguidores cantan con el mismo sentimiento y gusto de tener a su cantante de regreso con el nuevo estilo regional mexicano, en este tema escribe y canta el momento de su atentado.

Al momento de cantar su himno, el público se puso de pie y coreó toda la canción, a la vez bailaron con la banda celebrando la segunda oportunidad a Alfredito Olivas que lo lleva en una carrera artística prometedora.

“A los jóvenes como yo, solo puedo decirles que no desistan, sean capaces en lo que se propongan que los sueños se cumplen con la tenacidad de cada persona”, finalizó entrevista.

Arnulfo Jr. “El Pirata del Amor”, también estuvo presente en el evento y una vez más cautivó con su estilo propio a los asistentes. “Soy lo peor”, “En tu basura”, “Ser como tú” y “Déjame entrar en tu vida” los temas más ovacionados.