Entregan premios del sorteo anual

San Buenaventura, Coah.- En el marco de los festejos al Santo Patrono Buenaventura y la presencia de más de mil sambonenses se llevó a cabo la entrega de cheques a los ganadores de los premios de la rifa anual que realiza el Comité Central de la Feria.

Durante los eventos culturales en la Plaza Principal los agraciados, acompañados por la presidenta del Comité, maestra Lupina Rodríguez, la reina Laura Kariett I, la princesa Silvia Guadalupe y Alexa Adame Flor del Ejido; recibieron felicitaciones y reconocimiento del público.

Según resultados de la lotería nacional la presidenta del Comité Central de la Feria maestra Lupina Rodríguez acompañada de la alcaldesa Gladys Ayala y sambonenses testigos hicieron entrega de los cheques a las personas que resultaron premiadas.

En el transcurso del evento artístico los ganadores recibieron los cheques así como el joven Javier Irving Garza de Luna quien recibió cheque de 10 mil pesos ganador del concurso de Turismo Nuevo Slogan y Logotipo de San Buenaventura.