‘Estallido’ alarma a vecinos y pulgueros

Frontera, Coah.- Un gran susto se llevaron comerciantes de la “pulga” instalados en la colonia Bellavista, cuando una sobrecarga eléctrica provocó un estallido en el cruce de las calles Primero de Mayo y Múzquiz .

Cerca de las 8 de la mañana los comerciantes empezaban a instalarse en las calles de este sector, cuando escucharon que los cables de luz tronaban y saltaban chispas de las líneas.

La gente comenzó a correr espantados para alejarse del lugar, mientras los cables caían en la banqueta.

Debido a una sobrecarga, se cayeron las líneas de energía eléctrica.

Braulio Rivera, es uno de los comerciantes que atestiguó el incidente y dijo se trató de un susto “perrón” que afortunadamente no pasó a mayores, ya que apenas había pocos comerciantes que al igual que él empezaban apenas a colocar sus puestos.

Dijo que justo en la esquina donde se registró el incidente, Primero de mayo con Múzquiz, es el lugar donde cada miércoles se pone a vender sus productos y junto a él otros comerciantes que tuvieron que ser reacomodados en otros lugares para que CFE realizara los trabajos para reponer las líneas y evitar riesgos.

Un susto pasaron los comerciantes.

Destacó que tras el incidente, a los pocos minutos llegó personal de Comisión Federal de Electricidad así como gente de Protección Civil.

Personal de Protección Civil dio a conocer que se realizó el corte de energía para reponer las líneas que cayeron por la sobrecarga eléctrica, fueron 3 cuadrillas las que por un lapso de más de 1 hora estuvieron trabajando para reponer el servicio en algunas calles de la colonia Bellavista.

Personal de Protección Civil también se hizo presente en el lugar para delimitar el área y corroborar que no existieran riesgos para los miles de ciudadanos que cada miércoles acuden a la pulga a comprar, dio a conocer el director Abraham Palacios Cedillo.