Funciona operativo ‘carrusel’ en SB

SAN BUENAVENTURA COAH.- La alcaldesa Gladys Ayala Flores dijo que el operativo “carrusel” que se implementó desde el inicio de la Feria ha dado buenos resultados ya que las autoridades de Frontera los apoyan para evitar contingencias y proteger a los automovilistas.

Cuestionada respecto al implemento de los operativos antialcohol que a partir de ayer por la noche están en el municipio de Monclova, los que de alguna manera podrían afectar a quienes acudan a la Feria, dijo que espera que eso no suceda.

Gladys Ayala Flores, alcaldesa de San Buenaventura, afirmó que ha sido un éxito el operativo “carrusel” en la carretera 30.

Dijo que por lo que respecta a esta localidad, los elementos policiacos son muy cuidadosos en cuanto al trato hacia los visitantes a las instalaciones de la Feria y eso da tranquilidad.

El operativo “carrusel” que se lleva a cabo en la carretera 30 consiste en que las corporaciones cruzan los dos carriles que llevan a esta localidad y al llegar al ejido La Cruz se interceptan dos patrullas de Frontera, quienes los acompañan para que conduzca a baja velocidad hasta la cabecera, todo con la intención de que lleguen bien a su destino.

Aclaró que la intención es que sea preventivo más no recaudatorio y que sean las corporaciones policiacas las que se encarguen de cuidar a los visitantes a la Feria que lo hagan con responsabilidad, que los apoyen con la protección que los ciudadanos merecen, lo que ayudará mucho a evitar incidentes.