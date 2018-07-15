Fundador de la primera feria Homenajean a Heliodoro Rdz

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Como parte de las actividades realizadas en el marco de la Feria del 14 de Julio edición 74, el departamento de Educación y Cultura a cargo de Olivia López Méndez, llevaron a cabo un homenaje a Heliodoro Rodríguez, fundador y organizador de la primera feria en honor al Santo Patrono Buenaventura.

Evento que tuvo lugar en la plaza que lleva su nombre, la cual está ubicada frente a la Casa de la Cultura. Ahí se dieron cita las autoridades municipales, la reina de las fiestas Laura Kariett y su corte de honor y pueblo en general.

La intención de dar a conocer este pueblo ante los demás al igual que enaltecer sus tradiciones fue que en el año de 1945, el doctor Heliodoro Rodríguez Flores tuvo la idea de reunirse con un grupo de sambonenses emprendedores como fueron Pedro Rivera, Gervasio González Gutiérrez, Eloy Rivera, Luis Almaraz, Jesús Gutiérrez Boone, Eladio Villarreal, Enrique Thomae, Abel Ayala, Federico Flores e Hilario Villarreal.

Estos establecieron definitivamente la Tradicional Feria del 14 de Julio, misma que por espacio de 42 años se llevó a cabo en la plaza principal y a partir de 1987 a iniciativa de Enrique Ayala Rodríguez, se trasladó a las instalaciones ubicadas al oriente de la ciudad.

La visión del doctor Heliodoro Rodríguez ha trascendido a través del tiempo, hoy los festejos cumplen el mismo objetivo que es llevar sana diversión a las familias, de ahí que el sencillo homenaje que le hacemos al iniciador de estos eventos es más que merecido”, apuntó la funcionaria