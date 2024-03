Gobiernos del PRI dan buenos resultados en seguridad

Nava, Coahuila de Zaragoza.- Desde la región de los cinco manantiales de Coahuila, los candidatos de la fórmula para el Senado de la República, Miguel Ángel Riquelme Solís y María Bárbara Cepeda Boehringer de la Coalición Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD) destacaron que los excelentes resultados de los gobiernos del PRI en seguridad, empleo y otros rubros hablan por sí solos y es por eso que sus candidatos pueden regresar con la frente en alto para pedir el voto de la gente en esta elección.

El candidato Miguel Riquelme recordó que las acciones de los gobiernos del PRI, como blindar sus fronteras con otros estados y la coordinación han hecho que Coahuila siga seguro y las familias vivan tranquilas "Para estar bien requerimos estar juntos, aquí alcaldesas y alcaldes se coordinan con el gobernador, de otra forma no hay seguridad"

Resaltó además la importancia de que exista mayor número de legisladores de la Coalición Fuerza y Corazón por México en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores "Nunca había pasado lo que pasó en la Cámara de Diputados que quitó el presupuesto a Coahuila, siempre se había repartido el presupuesto de manera equitativa en todos los estados" manifestó, destacando que pese a que se quitaron miles de millones de pesos de presupuesto, Coahuila salió adelante y puso como prioridad la seguridad.

Por su parte, La candidata María Bárbara mencionó que en esta elección está en juego la seguridad de las familias coahuilenses, el que puedan seguir transitando por las calles en paz y en orden, a diferencia de otros estados donde reina la inseguridad, "Afortunadamente aquí en Coahuila tenemos gobiernos priistas, gobiernos que saben trabajar y que saben hacer bien las cosas" expresó.

Por otro lado, recordó a la ciudadanía que los programas sociales son de la gente y no del gobierno federal, que están plasmados en la Constitución y no se le pueden quitar a los beneficiarios, "Que la gente de Coahuila no se sienta presionada...que se sientan con la libertad de seguir apoyando a los gobiernos priistas" señaló.

En su gira por los municipios de Morelos, Nava y Zaragoza, Riquelme y María Bárbara estuvieron acompañados por el candidato suplente Gabriel Elizondo Pérez, la candidata a diputada federal por el Distrito 01, Sonia Villarreal Pérez, así como compañeras y compañeros de su partido.