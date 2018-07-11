Impugna Rogelio regidurías “pluris”

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Frontera, Coah.- El excandidato de Morena a la alcaldía de este municipio Rogelio Ramos Sánchez impugnó la designación de regidurías plurinominales que fueron para Mario Alberto de Luna González y Guadalupe Elizmareth Morales Morales, bajo el argumento que por haber sido el candidato le corresponde la regiduría.

El presidente del Comité Municipal Electoral Juan Alberto Velázquez Esquivel dio a conocer que la impugnación presentada fue turnada al Tribunal electoral de Coahuila para que resuelva y de no ser la respuesta del agrado del quejoso pasar hasta la sala regional del tribunal federal con sede en Monterrey.

Dijo que la asignación de cargos de representación proporcional se dio de acuerdo a los lineamientos de ley, y los ex candidatos del PAN y PRD Rodrigo Rivas y Sandra de Luna respectivamente quedaron dentro de la siguiente administración porque sus partidos no presentaron listas de plurinominales.

Destacó que PAN y PRD no presentaron estas listas y por eso es que la designación se dio en base a la planilla que registraron, mientras que de Morena se apegaron a la lista donde figuraban Mario Alberto de Luna González y Guadalupe Elizmareth Morales Morales.

Esta designación no le pareció al ahora ex candidato que impugnó el proceso para que se le asigne la regiduría que la ley le permite, además de que la segunda regiduría pluri se le otorgue a Mariana Espinoza.