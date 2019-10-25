INSTALA COAHUILA CONSEJO INTERINSTITUCIONAL CONTRA EL SOBREPESO Y OBESIDAD

Saltillo, Coahuila de Zaragoza.- El Gobierno del Estado de Coahuila instaló este día el Consejo para la Prevención y la Atención Integral del Sobrepeso y Obesidad, mediante el que los integrantes cumplirán con el compromiso adquirido para combatir estas dos enfermedades, en un evento encabezado por la señora Marcela Gorgón, Presidenta Honoraria del DIF Coahuila, y José María Fraustro Siller, Secretario de Gobierno.

“Es un gran paso necesario para seguir trabajando en la salud de los ciudadanos”, expresó la señora Marcela.

Explicó que por indicaciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, el propósito de este Consejo es multiplicar una cultura de hábitos saludables para desacelerar la tasa de incidencia y disminuir la prevalencia de obesidad en el estado.

La Presidenta Honoraria del DIF señaló que la promoción de la salud se debe reflejar en cambios de actitud, de cultura y de comportamiento de los coahuilenses y sus familias.

Por su parte, Fraustro Siller, con la representación del Gobernador del Estado, mencionó que el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónico-degenerativas siguen siendo amenazas para la salud que se deben afrontar con determinación, decisión y visión de futuro.

“Este Consejo y sus estrategias con planeación son la apuesta que tenemos para lograr los cambios profundos de la activación física, de los hábitos saludables, alimenticios y de una cultura de la buena nutrición”, aseguró Fraustro Siller.

Agregó que sólo en unión de esfuerzos, los poderes públicos y órdenes de Gobierno, los sectores productivos y sociales, los medios de comunicación y la sociedad, se podrá hacer de Coahuila un estado más fuerte y saludable.

Convocó a los integrantes de este Consejo para la Prevención y la Atención Integral del Sobrepeso y Obesidad a reforzar las políticas públicas orientadas a tener un Coahuila más sano y más fuerte.

“Les pido pronunciar las acciones a favor de lo más preciado que tenemos: la salud de nuestras niñas, niños y jóvenes”, dijo el Secretario de Gobierno.

SUMA DE ESFUERZOS

Roberto Bernal Gómez, Secretario de Salud del Estado, indicó que ayuntamientos, universidades y secretarías, entre otras instancias que integran este consejo, asumen el reto de combatir el sobrepeso y la obesidad, enfermedades que pueden prevenirse.

Informó que datos de la Dirección de Medicina Preventiva de la Secretaría de Salud revelan que más del 60 por ciento de niños de Coahuila consumen hasta 3 vasos de refrescos al día, además de que el consumo de frutas y verduras en una familia en nuestro estado es menor a 2 veces por semana, y que los niños escolares pasan más de 3 horas frente al televisor.

Asimismo, dijo que el 25 por ciento de nuestros niños de primaria tienen sobrepeso, 40 por ciento en secundaria y preparatoria y 70 por ciento de los adultos en el estado tienen sobrepeso y/o obesidad.

“Debemos de buscar alternativas que aporten soluciones a mediano y largo plazo. El sobrepeso y la obesidad son un problema multifactorial que merece ser atendido por diversas instancias”, dijo Bernal Gómez.

Recordó además que en este momento se encuentran en pleno proceso de revisión de la Ley para la Prevención, Atención y Combate del Sobrepeso y la Obesidad para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y que las propuestas de cada uno de los integrantes de este consejo servirán para actualizarla.

El titular de la Secretaria de Salud del Estado, mencionó que por instrucciones del gobernador Miguel Riquelme este año se formó un amplio equipo de trabajo integrado por expertos de áreas médicas, psicológicas y nutrición, entre otras, para trazar claras líneas de acción.

Agregó además que según la Organización Mundial de la Salud, en los próximos 10 años el problema del sobrepeso costará al menos el 10 por ciento del presupuesto total destinado a salud en gastos para tratamientos de padecimientos crónicos.

Dentro de las acciones a desarrollar por este Consejo, Bernal Gómez detalló que en una primera etapa se emprenderá un amplio proceso de capacitación a maestros y padres de familia para promover estilos de vida saludables, además de ofrecer asesorías en nutrición.

En materia de regulación y fomento sanitario, vigilarán comedores escolares, universitarios e industriales para asegurar un buen consumo de alimentos nutritivos.

Además de dar pasos sólidos con apoyo de los municipios para revisar el tema de los vendedores ambulantes, entre otras acciones.

En su intervención, José Ignacio Santos Preciado, Secretario del Consejo de Salubridad General, aseguró que hoy es el inicio de un trabajo conjunto para la prevención y promoción de la salud de los coahuilenses.

El funcionario federal mencionó que el tema de la obesidad es un tema de la sociedad, y que por ende la tarea de combatirla es de todos.

“Trabajar juntos es la única manera de atacar este mal; crear alianzas y promover la cooperación a todos los niveles con el objetivo de trabajar por la salud de los coahuilenses”, expresó.

De la misma manera, felicitó al gobernador Miguel Riquelme por su interés y compromiso por atender la salud de las familias de la entidad.

Estuvieron presentes en este acto de instalación del Consejo para la Prevención y la Atención Integral del Sobrepeso y Obesidad, además, Higinio González Calderón, Secretario de Educación; Jaime Bueno Zertuche, diputado Presidente de la Mesa Directiva del Congreso; Manolo Jiménez Salinas, Presidente Municipal de Saltillo; María Eugenia Lozano Torres, Secretaria del Consejo Nacional de Salud, y Jesús Salvador Hernández Vélez, Rector de la UAdeC.

Además de representantes de diferentes municipios, instituciones educativas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, entre otros.