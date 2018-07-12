Lanza Alcalde la primera bola

Castaños, Coah.- Con pitcher de lujo comenzó el juego de Acereros contra Bravos, ya que el alcalde Enrique Soto Ojeda lanzó la pelota para dar inicio a este gran encuentro, acompañado de su pequeña hija Mariana Soto.

El Alcalde dijo que para él fue un honor poder acompañar al equipo vecino, y desearle mucha suerte en cada uno de sus juegos.

Además decenas de castañenses acudieron al Estadio Monclova, porque la entrada fue gratis para las personas que viven en este municipio.

Una de las prioridades del edil Enrique Soto Ojeda es apoyar a los deportistas, por tal razón cuando recibió la invitación al Estadio Monclova aceptó de inmediato.

Cabe destacar que por parte de Presidencia Municipal hubo transporte gratuito para todas las personas que acudieron al encuentro de Acereros contra Bravos.