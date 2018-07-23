‘Mi esposo es inocente’

DIANA ORTIZ / LA VOZ

CASTAÑOS, COAH.- Tras señalar que su esposo es inocente y que lo acusaron injustamente de haber golpeado a Agapito Guel Martínez, la señora Lucy Campos dijo que su niña de seis años resultó golpeada en el lugar y su esposo Jorge Armando Medina Sifuentes fue acusado de apuñalar a Agapito, “pero él no fue”, y aunado a esto, Medina fue golpeado por el padre del lesionado y se encuentra aún detenido.

Los hechos sucedieron este fin de semana en una fiesta de XV años que se llevó a cabo este fin de semana, Agapito Guel resultó apuñalado, acusaron a Jorge Armando Medina, mientras que Lucy Campos dijo que ellos son amigos, y hubo una confusión porque había dos personas de nombre Agapito en la fiesta, “pero mucha gente que estaba ahí vio que no fue mi marido el que apuñaló al lesionado”.

Dijo saber que el lesionado se encuentra estable, “eso es lo que nos interesa para ver la situación legal de mi esposo, estoy dispuesta a hablar porque una mujer de la comandancia fue quien mandó a que se llevaran a mi marido y aún está detenido”.

Cuestionada al respecto, dijo que su marido aún se encuentra detenido y golpeado, por lo que buscarán llegar hasta las últimas consecuencias, para demostrar la inocencia de Medina.