Transportistas de Monclova se suman al paro nacional por cambios al ISR

MONCLOVA, COAH.- Transportistas de Monclova se sumarán este lunes al paro nacional para exigir que se frenen los cambios fiscales relacionados con el Impuesto Sobre la Renta (ISR), al advertir que la eliminación de beneficios tributarios amenaza sus ingresos y la operación de empresas del sector.

Motivos del Paro Nacional

Gerardo Bortoni González, presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en la región, informó que la suspensión de actividades será por tiempo indefinido, hasta que las autoridades atiendan sus demandas.

Explicó que la reforma ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y está pendiente de la aprobación del Senado. Por ello, buscan que los legisladores reconsideren los cambios antes de que concluya el proceso.

El dirigente señaló que los transportistas enfrentan gastos durante sus recorridos que no siempre pueden comprobar fiscalmente, además de extorsiones, asaltos y otros cobros indebidos. Con la desaparición de compensaciones fiscales, esos desembolsos podrían representar una mayor carga tributaria.

Advirtió que las empresas que operan legalmente podrían quedarse sin flujo de efectivo e incluso registrar pérdidas, situación que pondría en riesgo la continuidad del servicio. A esto se suman los incrementos en los combustibles y otros costos de operación.

Bortoni González estimó que, si todos los transportistas de la región se suman al paro, podrían detenerse más de 5 mil camiones en el corredor hasta Piedras Negras. La medida también podría involucrar unidades de reparto y de última milla.

Impacto en el Abasto y la Economía

La suspensión del transporte afectaría la llegada de mercancías a los comercios y de insumos a las plantas industriales, además de la distribución de productos de consumo. El dirigente advirtió que la interrupción del servicio podría provocar escasez y aumentos de precios.

En Monclova, los transportistas analizaban concentrarse en el tramo carretero Monclova-Castaños, cerca de las instalaciones de Canacar. Sin embargo, al momento de la entrevista todavía no habían definido el horario ni el punto exacto de reunión.

El presidente regional de Canacar no descartó que las manifestaciones puedan derivar en bloqueos de carreteras o casetas en algunos puntos del país.

Ante el riesgo de afectaciones a la circulación, pidió a la población tomar precauciones y anticipar sus viajes. La reanudación de actividades, señaló, dependerá de que las autoridades atiendan las demandas del sector.