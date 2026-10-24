Sugieren esperar un año para Modalidad 40 sin trabas

Para evitar complicaciones administrativas, saturación en los sistemas o trabas en el proceso, especialistas en materia pensional recomiendan a la ciudadanía postergar hasta un año su inscripción en la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), mientras el organismo concluye las modificaciones y adecuaciones a su normativa.

Héctor Eduardo Guerra Hernández, especialista del despacho Afore y Pensiones Monclova, explicó que el IMSS tiene un plazo de seis meses para que su Dirección de Finanzas analice las reglas temporales y otros seis meses para que el área jurídica elabore la propuesta de cambios normativos definitivos.

"Soy de la idea de que sería mejor esperarnos los seis meses en lo que sucede o no sucede algo, o la sugerencia es esperar los otros seis meses, o sea, el año completo para inscribirse y ya tener como que la seguridad de qué va a suceder con este programa", puntualizó Guerra Hernández.

Recomendaciones para la inscripción en Modalidad 40

El especialista advirtió que durante este periodo de transición -previsto de octubre a octubre del siguiente año- se anticipa un panorama complejo y posibles fallas en la plataforma digital del Seguro Social.

"Va a ser súper complicado, yo creo que se les va a caer la página; si la persona se puede esperar, que se espere", enfatizó.

Consideraciones sobre la transición del IMSS

Asimismo, precisó que solo aquellas personas cuya conservación de derechos esté por vencer o tengan un caso de extrema urgencia deben realizar el trámite de inmediato; de lo contrario, la opción más viable para garantizar certeza jurídica es aguardar a que las nuevas disposiciones se consoliden de manera permanente.