Urgen a buscar nuevos inversionistas para AHMSA ante falta de postores reales

Ante la falta de compradores reales para Altos Hornos de México (AHMSA), el dirigente de obreros en resistencia, Ervey Valenzuela de la Torre, señaló que es urgente que la sindicatura y las autoridades involucradas en el concurso mercantil presenten alternativas verdaderas y transparentes para destrabar la venta de la empresa.

Valenzuela de la Torre cuestionó la insistencia de otorgar plazos de 90 días cuando no existen postores en la mesa.

Crítica a la falta de postores

"¿Quién va a presentar? ¿Qué postores tienen? No tienen a nadie. Hay que decirlo así, tiene que presentar nuevas alternativas", enfatizó el líder obrero, quien calificó los discursos de supuestos acreedores e inversionistas interesados durante los últimos cuatro años como una ficción desgastante para los trabajadores.

Señaló que, aunque ahora se busque hacer una invitación a nuevos inversionistas, locales o externos, el manejo que se le ha dado al proceso genera desconfianza para cualquier interesado real.

Urgencia de alternativas transparentes

Por ello, urgió a que se hable con la verdad y se establezcan mecanismos concretos para avanzar, ya sea mediante la enajenación completa o la venta en partes, siempre y cuando se garantice como prioridad el pago del pasivo laboral.

"Mire, aquí la situación más viable, lo menos correcto es que vendan en partes, pero si esa es una alternativa para pagar el pasivo laboral, que lo hagan", expuso Valenzuela. Subrayó que antes de concretar cualquier transacción o fragmentación de la empresa, es indispensable liquidar lo que se le debe a la clase trabajadora.

Finalmente, el dirigente hizo un llamado a los responsables del proceso a actuar con realismo y transparencia. "Lo más convincente es ser realistas, poner las cosas sobre la mesa y que recuerden que aquí si realmente quieren representar un liderazgo, la primera palabra fundamental es no mentirle a la gente", concluyó.