Piden ayuda para Ramirito

Esmeralda Barrera / LA VOZ

Frontera, Coah.- A punto de cumplir 6 años de edad y el pequeño Ramirito lucha ya una gran batalla, padece una leucemia aguda que apenas hace 15 días le fue detectada y ya le ha ocasionado severos daños en su organismo, situación que llevó a su padre a abandonar su trabajo, por lo que ahora pide ayuda a la ciudadanía para cubrir no solo gastos venideros sino también lo que tuvo que pagar a prestamistas para atender al pequeño.

Y no es la primera dificultad a la que este guerrero se ha enfrentado, ya que hace 5 años perdió a su madre que padecía tuberculosis, a partir de ahí fue su padre Ramiro Barrón Lavador quien se hizo cargo de su cuidado así como de sus otros dos hermanos que actualmente tienen 17 y 16 años.

Su padre Ramiro y su madrastra Gloria pidieron ayuda a la ciudadanía.

Hace 2 años llegó a sus vidas Gloria Alejandra Ibarra Negrete, quien es pareja de Ramiro Barrón y se ha hecho cargo del pequeño Ramirito, sobre todo ahora que le detectaron la leucemia.

Gloria Alejandra, dijo que Ramirito este lunes 16 de julio cumple 6 años de edad, era un niño muy alegre, juguetón e inteligente, pero desde hace días es difícil verle sonreír, es muy común que amanezca triste.

Dijo que hace cerca de un mes empezaron a ver algunos cambios en el pequeño, en 15 días bajó de 21 a 14 kilos, empezó a tener mucha diarrea y vómito, situación que tanto a ella como a su padre los alertó y llevaron al médico que de inmediato ordenó una serie de exámenes.

El 27 de junio fue uno de los días más difíciles para la familia, tenían en sus manos por fin los resultados de los exámenes que confirmaban la sospecha del médico, el pequeño tenía leucemia e iniciaban un duro y difícil camino.

Gloria ha cuidado al pequeño.

Su padre, Ramiro Barrón tuvo que dejar su empleo como albañil donde dijo le iba bien y podía sacar adelante a su familia, pero por el padecimiento de Ramirito tiene que acudir a cada una de las citas médicas, exámenes, las veces que ha estado hospitalizado y todo lo que se requiera, dado que las instancias medicas no se lo permiten a su madrastra Gloria Alejandra.

Resaltó que para poder costear los exámenes que pidieron a Ramirito se vieron en la necesidad de recurrir a un prestamista, además el viernes pasado su estómago empezó a inflamarse y acudieron al hospital Amparo Pape para que lo revisara el médico y le tuvieron que hacer una cirugía porque padecía de la apéndice pero antes tuvieron que pagar a la Cruz Roja un traslado y placas que se requerían previo a la cirugía.

El padre de pequeño dijo que van cerca de 6 o 7 mil pesos los que tienen que pagar a rédito, porque la leucemia que padece Ramirito es muy agresiva y le ha ocasionado daños a su organismo.

El martes de la semana entrante acudirán al Hospital del niño en Saltillo para que lo vea un médico especialista y se le brinde el tratamiento que necesita, aún no saben si será quimioterapia u otros medicamentos.

“El doctor no nos da mucha esperanza porque dice que su leucemia está avanzada, es muy agresiva y le ha causado daños a su organismo, pero sabemos que Dios tiene la última palabra, confiamos en él”.

Ramiro Barrón pidió ayuda a la ciudadanía para poder enfrentar los gastos que se avecinan para atender a su pequeño que padece leucemia, habitan en la calle Chihuahua número 69 de la colonia Independencia, y su celular es 8661680393.