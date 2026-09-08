¡Se detiene la obra del Ojo de Agua! Ceden ante presión ciudadana en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH.- La presión de habitantes de Zaragoza que se manifestaron en contra del proyecto de canalización del Ojo de Agua de San Ildefonso finalmente tuvo respuesta, luego de que se confirmara que la obra quedó detenida.

La inconformidad llevó a ciudadanos a salir a las calles para expresar su rechazo al proyecto y exigir que sus planteamientos fueran escuchados, ante la preocupación por las posibles consecuencias que pudiera tener la intervención del conocido espacio natural.

Acciones de la autoridad

Luego de las manifestaciones, el alcalde Evelio Vara Rivera informó que viajó a Saltillo para buscar una solución al conflicto y sostuvo una reunión con el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, quien participó en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

En el encuentro también estuvo presente el secretario de Productividad Rural, Jesús María Montemayor, conocido como "Chuma", con quien se revisó la situación generada en torno al Ojo de Agua de San Ildefonso y la inconformidad expresada por los habitantes.

Vara Rivera rechazó los señalamientos de haber dejado de atender el conflicto y aseguró que se mantuvo pendiente de las demandas ciudadanas. Al informar sobre el resultado de las gestiones, afirmó: "Hoy hice lo correcto".

Impacto en la comunidad

La suspensión del proyecto abre ahora un nuevo capítulo para Zaragoza, donde los habitantes han dejado clara su postura respecto a la obra. El reto será encontrar una alternativa que permita atender las necesidades existentes sin dejar de lado la protección del espacio natural y la opinión de quienes viven en el municipio.

Por ahora, la decisión representa un punto de pausa para una obra que había generado un amplio debate entre los habitantes y que terminó colocando la defensa del Ojo de Agua de San Ildefonso en el centro de la discusión pública.