Reciben en Expogan Cabalgata edición 27

San Buenaventura, Coahuila. Gran éxito fue la Tradicional Cabalgata de Feria San Buenaventura que reunió a más de 3 mil cabalgantes y familias que después de pernoctar en el ejido Sombrerete los jinetes siguieron su camino para recorrer las calles del pueblo y llegar a la ExpoGan donde los recibieron con música y comida.

Recordando la hazaña de los primeros pobladores de la región y siguiendo con sus tradiciones la cabalgata inició con una participación superior a los 100 cabalgantes la tarde de ayer a su salida del ejido San Lorenzo.

La alcaldesa Gladys Ayala encabezó el contingente junto a las soberanas que disfrutaron la fiesta preparada especialmente para ellas, desafiando los 40 grados centígrados, Laura Kariet I Reina 2018, Silvia Guadalupe Real Princesa y Alexa Adame Flor del ejido Sombrerete lucieron sus dotes al cabalgar el recorrido que partió a las 10:00 am.

Muy contenta con la gran participación de habitantes y avecindados del municipio, la alcaldesa hizo extensivo el agradecimiento también a las familias de otros municipios, estados y Estados Unidos por los alcances que tuvo la cabalgata.

“El evento fue preparado con el apoyo y organización de ciudadanos y asociaciones para recordar y honrar la memoria de los primeros pobladores a quienes se dedica la ‘Oración del Cabalgante’, en honor a aquellos valientes hombres que poblaron San Buenaventura y sus ejidos.

Alrededor de las 2:00 pm, en las instalaciones de ExpoGan la Asociación Ganadera y organizadores recibieron a los casi tres mil cabalgantes que llegaron en sus caballos, trailas y camionetas decoradas con motivos especiales para celebrar la 27 edición a quienes se les ofreció comida y bebida para todos.

La Tambora Rielera amenizó la fiesta preparada que se extendió con horas de baile hasta las 7:00 pm en los terrenos de ExpoGan.

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