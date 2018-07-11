Revisan seguridad en juegos de feria

SAN BUENAVENTURA COAH.- El director de Protección Civil, Azael Posadas Cervantes dijo que intensificarán la vigilancia en el área de juegos mecánicos a raíz del accidente ocurrido el pasado fin de semana donde hubo un descarrilamiento del llamado “Himalaya”, aunque afirmó que el incidente no pasó de un susto.

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Vigilamos los juegos mecánicos de manera exhaustiva, dijo el director de Protección Civil Azael Posadas.

Comentó que los dueños de los juegos mecánicos cuenta con seguro a terceros por lo tanto esto da tranquilidad, pero a raíz de este accidente el personal lleva a cabo una investigación exhaustiva en cada uno de los juegos para que sean seguros y en caso de presentarse alguna anomalía de inmediato darla a conocer al dueño para que la repare.

“Lo ocurrido con el Himalaya fue cuando el juego se había detenido e iba con el puro vuelo, por lo tanto al salirse del riel los carritos estos chocaron sin mayor consecuencia, pero claro que alertó a los asistentes y en especial a nosotros que de inmediato comenzamos una investigación clausurando el juego hasta en tanto su dueño consiguiera la pieza que se dañó”.

Agregó que habló con el dueño del juego quien le dijo que en caso de que no lo consiguiera el juego permanecería cerrado, algo que no les afectaría mucho porque como estos hay dos más que funcionan perfectamente y tienen gran demanda entre los asistentes.

Respecto a la seguridad de los juegos mecánicos el entrevistado dijo que hasta ahora no se han presentado anomalías, salvo los centros de carga y distribución de la energía eléctrica que por fuerza debe protegerse o cubrirse para evitar un accidente o corto circuito con motivo de las lluvias.