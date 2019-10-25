Vacunan contra la influenza

NADADORES-COAH.- La Secretaría de Salud realizó una campaña de vacunación contra la influenza en la cual se aplicaron 70 dosis a igual número de personas, con el objetivo de prevenir el contagio de dicha enfermedad o evitar complicaciones que pudiesen derivar en hospitalizaciones e incluso defunciones.

El Doctor Jesús Montalvo Vázquez, informó que la jornada se realizó de nueve de la mañana a dos de la tarde en la explanada de la Presidencia y afortunadamente se tuvo muy buena respuesta por parte de los ciudadanos.

En el mes de noviembre se realizará otra campaña más, por lo que se invita a la población a mantenerse al pendiente de la fecha específica en la que se desarrollará, la cual se anunciará próximamente.

Los grupos prioritarios a vacunarse son; niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y adultos que padezcan asma no controlada, enfermedades pulmonares crónicas, cardiopatías, VIH, cáncer, hemoglobinopatías tales como anemia de células falciformes, problemas renales crónicos, diabetes mellitus descontrolada, obesidad mórbida, artritis y otros tipo de inmunosupresión.

“Esta vacuna sirve para que no nos peguen tan fuerte las enfermedades respiratorias que la mayoría son virales, entonces para eso es, tratar de evitar los problemas, hay suficientes dosis en la Jurisdicción 04 y están dispuestos a dárnoslas en cualquier momento que necesitemos el apoyo”, añadió.